Вятрович назвал шантажом возможный запрет въезда в Польшу

Возглавляющий Институт национальной памяти Владимир Вятрович, которому, согласно распространенной информации, власти Польши собираются запретить въезд на территорию этой страны из-за «блокирования эксгумацию польских жертв в Украине», в интервью одному из интернет-изданий сообщил, что официальная Варшава прибегает к настоящему шантажу, передает replyua.net. По его словам, пока что на его адрес не поступало официального предупреждения от внешнеполитического ведомства Республики Польша, а о вероятности запрета Вятрович узнал из средств массовой информации.
«Да, Ващиковский говорил о возможности запрета въезда должностному лицу ответственному за якобы помехи чествования памяти поляков на украинской территории», — сказал он.
Глава ИНП добавил, что заявления подобного содержания, звучавшие от польских чиновников, вообще не имеют никакого смысла: «Я вообще это могу назвать шантажом, так как угрожать любому, будь то мне, или любому другому должностному лицу Украины запретом въезда в Польшу, когда должностное лицо требует соблюдать закон Украины на ее территории, это абсолютно не допустимые вещи. Ни один политик не должен себе того позволять, а тем более, глава МИД дружественной страны», — сказал он.