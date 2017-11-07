Членство Украины в НАТО: Столтенберг выступил с утешительным прогнозом

Руководство Североатлантического альянса поддерживает стремление официального Киева стать полноправным членом НАТО. Как передает replyua.net со ссылкой на «Европейскую правду», такое заявление озвучил Йенс Столтенберг, являющийся генеральным секретарем данной организации. Он, в частности, назвал Украину близким партнером альянса, поэтому там всячески поддерживают евроатлантические устремления Киева. Вместе с тем, генсек НАТО не стал отвечать на вопрос, присутствует ли Украина в списке aspiring nation то есть государств, декларирующих стремление стать полноценным членом Североатлантического альянса.
В свое время НАТО в списке aspiring nations упоминало о трех государствах: Македонии, Грузии и Боснии и Герцеговине. В свою очередь, в текущем году украинские власти официально проинформировали Альянс о намерении обрести членство, однако по сегодняшний день в НАТО не было публикации обновленного списка aspiring countries.
Относительно перспективы сотрудничества НАТО и Украины Столтенберг отметил, что его важнейшим аспектом являются реформы. «Мы на сегодняшний день должны сосредоточиться на реформах, которые ведут Украину к НАТО», - отметил генсек НАТО.