Финансист: НБУ поднял ставку не потому, что сейчас растут цены на товары, а потому что повысились ожидания инфляции в будущем



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Милованов отметил, главное, что нужно понимать – НБУ действует на опережение. То есть, они подняли ставку не потому, что сейчас растут цены на товары, а потому что повысились ожидания инфляции в будущем и риск популистских действий правительства перед выборами, субсидии, повышение пенсий, зарплат более, чем может себе позволить рост экономики, что может создать инфляционное давление.



«Некоторые аналитики говорят, что учетная ставка не окажет влияния на инфляцию, потому что от нее ничего не зависит. В данном случае хотелось бы, чтобы банкиры НБУ оказались правы больше, чем аналитики, ведь именно от их профессионализма зависит рост инфляции в стране», – резюмировал Тимофей Милованов.

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Срочно: Блогер: вітаю росіян, Путін догрався з ядерними випробуваннями Как передает replyua.net , Нацбанк Украины впервые за три года повысил учетную ставку. Комментируя данное нововведение в эфире одного из украинских телеканалов финансист Тимофей Милованов отметил, что для украинских аналитиков повышение ставки было неожиданным. Это произошло потому, что они не обратили достаточного внимания на пресс-релизы НБУ по монетарной политике, где последние месяцы позиция относительно будущей монетарной политики становилась более жесткой.Милованов отметил, главное, что нужно понимать – НБУ действует на опережение. То есть, они подняли ставку не потому, что сейчас растут цены на товары, а потому что повысились ожидания инфляции в будущем и риск популистских действий правительства перед выборами, субсидии, повышение пенсий, зарплат более, чем может себе позволить рост экономики, что может создать инфляционное давление.«Некоторые аналитики говорят, что учетная ставка не окажет влияния на инфляцию, потому что от нее ничего не зависит. В данном случае хотелось бы, чтобы банкиры НБУ оказались правы больше, чем аналитики, ведь именно от их профессионализма зависит рост инфляции в стране», – резюмировал Тимофей Милованов.