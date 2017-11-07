Климкин прокомментировал представленный в ЕС «план Маршалла для Украины»

Руководитель украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин заявил, что Украине стоит быть готовой к использованию «плана Маршалла», в котором предусмотрено предоставление международным сообщество материальной помощи. Как передает replyua.net, соответствующая публикация появилась на странице главы МИД в Twitter. «Это smart-комбинация помощи и стимулов развития. Нам необходимо быть способным воспользоваться», – отметил Климкин.
Кроме того, высокопоставленный чиновник выразил слова благодарности Литве и непосредственно министру иностранных дел этой страны Линасу Линкявичюсу за работу над европейским планом для Украины.
Стоит отметить, что так называемый «план Маршала», который подразумевает предоставление Украине материальной помощи, был на официальном уровне представлен послам стран-членов Европейского Союза и США в стенах литовского Сейма. В плане предусмотрено, что уже с 2018 года Украине на протяжении десяти лет будут выделять 50 млрд. евро помощи для поощрения малого и среднего бизнеса. К тому же, политики Литвы хотят, чтобы новый «план Маршалла» для Украины был поддержан на ноябрьском саммите Восточного партнерства ЕС.