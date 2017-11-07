Каждый год в Украине прекращается работа около сотни предприятий – Минэкономразвития

Примерно сто предприятий в Украине каждый год прекращают работать. Как передает replyua.net, такая информация опубликована на официальной странице Министерства экономического развития и торговли в социальной сети Facebook. При этом подчеркивается, что в целом в стране существует в пределах трех с половиной тысяч предприятий, большая часть из которых неприбыльные.
«Для их содержания из бюджета каждый год выделяется сумма, составляющая половину того, что тратят на Вооруженные силы. В 2015 году это свыше 50 млрд. грн. В 2016 году прибыль ста самых крупных государственных предприятий достигла 26,4 млрд. грн., при этом из них – 22,5 миллиарда (85%) - это прибыль от одной компании – «Нафтогаз». Задача приватизации – не только сокращение таких предприятий, но и поиск стратегического инвестора, который сможет развить производство, покупать современное оборудование и сможет выплачивать работникам высокую рыночную зарплату», – заявили в ведомстве.
По мнению 84% украинцев, политики воруют деньги госпредприятий на свои избирательные кампании. Еще 68% граждан заявили, что частный собственник приносит больше пользы, чем государство, добавили в Минэкономразвития.