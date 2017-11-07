Из-за публикации в журнале провокации о Крыме во Франции разгорается дипскандал

Олег Шамшур, занимающий должность чрезвычайного и полномочного посла Украины во Франции, обратился в открытом письме к сотрудникам французского издательства Le Group VALMONDE&CIE из-за того, что публикация в журнале «Секреты России» содержит ряд географических и политических неточностей относительно Крыма, Донбасса и Киевской Руси. Как передает replyua.net, письмо соответствующего содержания опубликовано в Facebook посольства Украины во Франции. По словам Шамшура, представленные в тексте материала журнала дефиниции не соответствуют международному праву, поскольку незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией журналисты назвали «реинтеграцией».
«Подобным образом вы способствуете легитимации вопиющего нарушения Россией международного права вместо того, чтобы предоставлять правду, признанную международным сообществом и Организацией Объединенных Наций: в действительности это незаконная оккупация», - подчеркнул посол, указав на принятую в 2014 году резолюцию ООН по поводу оккупации Крыма.
Также Олег Шамшур подчеркнул, что в материале приводятся цитаты только французских политиков, известных своей пророссийской позицией и много раз незаконно посещавших аннексированный украинский полуостров.