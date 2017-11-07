Политолог: Тимошенко живет за счет мужа, Саакашвили за счет бабушки, Ляшко – за счет лотерей и только Порошенко за счет «офшор»



После того, как стали понятны цели создания офшора, якобы минимизация налогов, а не продажа бизнеса, президент Порошенко должен чуть ли не уйти в отставку. В том ж материале «Слідства-Інфо» речь идет о том, что «целью создания офшора могла быть минимизация налогов, а не планы передать бизнес в «слепой траст», но могла – не означает, что таковой является. При этом, в публичном доступе есть данные о налогах, которые платятся в Украине, и никак не минимизированы. Соответственно, непонятно, на чем основывается версия о том, что траст был создан не под продажу. Как



Она отметила, что, если офшоры – это вопрос морали, а не юридической плоскости, офшоры, как известно, не являются нарушением законодательства, то логично ведь рассмотреть проблему в целом и комплексно, и дать оценку. По ее мнению, это было бы действительно полезно для страны, ведь общество, вполне возможно не понимая до конца и не одобряя офшоры как таковые, еще больше не верит в сказки тех политиков, которые рассказывают, что живут за счет бабушек, жен, мужей, лотерей и так далее.



Политолог подчеркнула, что почему-то эти политики, классический пример – Тимошенко, концентрируют свое внимание исключительно на фигуре президента, и симметричные вопросы по отношению к себе тут же трактуют как «политические репрессии». Какой-то избирательный и ничем не обоснованный подход, кроме личных целей в области борьбы за власть.

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Срочно: Блогер: вітаю росіян, Путін догрався з ядерними випробуваннями После того, как стали понятны цели создания офшора, якобы минимизация налогов, а не продажа бизнеса, президент Порошенко должен чуть ли не уйти в отставку. В том ж материале «Слідства-Інфо» речь идет о том, что «целью создания офшора могла быть минимизация налогов, а не планы передать бизнес в «слепой траст», но могла – не означает, что таковой является. При этом, в публичном доступе есть данные о налогах, которые платятся в Украине, и никак не минимизированы. Соответственно, непонятно, на чем основывается версия о том, что траст был создан не под продажу. Как передает replyua.net , об этом в эфире одного из телеканалов заявила политический аналитик Олеся Яхно-Белковская.Она отметила, что, если офшоры – это вопрос морали, а не юридической плоскости, офшоры, как известно, не являются нарушением законодательства, то логично ведь рассмотреть проблему в целом и комплексно, и дать оценку. По ее мнению, это было бы действительно полезно для страны, ведь общество, вполне возможно не понимая до конца и не одобряя офшоры как таковые, еще больше не верит в сказки тех политиков, которые рассказывают, что живут за счет бабушек, жен, мужей, лотерей и так далее.Политолог подчеркнула, что почему-то эти политики, классический пример – Тимошенко, концентрируют свое внимание исключительно на фигуре президента, и симметричные вопросы по отношению к себе тут же трактуют как «политические репрессии». Какой-то избирательный и ничем не обоснованный подход, кроме личных целей в области борьбы за власть.