В Roshen озвучили сумму выплаченных в бюджет Украины налогов

В том числе, по данным компании, из вышеуказанной суммы поступления от налога на прибыль составили 296,6 миллиона гривен, НДС – 634,1 миллиона в национальной валюте Украины, а военный сбор – 10 миллионов и 500 тысяч гривен. Кроме того, была выплачена сумма в 135 миллионов гривен как единый социальный взнос. Местные бюджет получили от компании 136,6 миллиона гривен, из которых 10,2 миллиона гривен составили налог на землю, а еще 126,4 миллиона – налог на доходы физических лиц.
В это же время в кондитерской фабрике подчеркнули, что порядка 90-95 процентов налогов уплачиваются в госбюджет Украинского государства. Остальные суммы выплачиваются тем странам, где есть филиалы компании, в частности – Венгрии, России, Польше, Казахстану, Болгарии, Литве и Румынии. Помимо прочего в «Рошен» отметили, что в общей сложности по итогам 2016 года компания выплатила налогов на сумму 1 миллиард и 545 миллионов долларов США, а еще годом ранее, в 2015-м – 1,337 миллиарда.