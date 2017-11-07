Евро-2020: Шевченко пообещал вывести сборную Украины на чемпионат

Так, Шевченко заявил: «Игра нравиться всем, однако результат – это главное. Я имею задачу, и я уверен, что мы выйдем. Я знаю, что мы выйдем, ведь первое и второе места предоставляют возможность выхода на чемпионат напрямую. Сможем занять первое или второе место – значит, будем идти дальше. Так что бронируйте билеты заранее».
В это же время главный тренер сборной Украины по футболу в преддверии контрольной встречи с командой Словакии рассказал, какая ситуация вокруг игры со сборной Аргентины. Он отметил: «Были разговоры о матче Украины и Аргентины, о суммах. Лично я был против этой встречи. Сложный для государства период. Я не считаю, что сейчас платить за товарищеские игры – это правильно, с кем бы не была игра. Я буду активировать личные связи, буду проводить разговоры и уже разговаривал со многими тренерами ведущих команд. Если удастся организовать сильные спарринги, будет просто замечательно. А сейчас нам предстоит игра с хорошей командой Словакии, это добротная команда».