«Дело рюкзаков»: САП требует у суда ужесточить меру пресечения Авакову-младшему

В сообщении САП отмечается: «6 ноября 2017 года САП обжаловала в Апелляционном уде Киева постановления следственных судей Соломенского районного суда Киева, которые были приняты фемидой 1 ноября 2017-го в уголовном деле так называемом «деле рюкзаков». Принятыми судом постановлениями подозреваемым была избрана мера пресечения в виде личных обязательств».
В соответствии с мнением специализированной прокуратуры, избранные меры пресечения слишком мягкие и «не соответствуют тяжести уголовного правонарушения и рискам во время досудебного следствия». При этом в САП подчеркнули, что будут настоятельно требовать выполнения своей точки зрения, изложенной в суде первой инстанции. Другими словами, прокуроры будут требовать ареста подозреваемых с правом внесения залога.