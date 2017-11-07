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«Дело рюкзаков»: САП требует у суда ужесточить меру пресечения Авакову-младшему

«Дело рюкзаков»: САП требует у суда ужесточить меру пресечения Авакову-младшемуСотрудники специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины направили в суд апелляции на избрание фемидой мер пресечения в виде личных обязательств Александру Авакову, сыну председателя МВД, а также бывшему заместителю министра внутренних дел Сергею Чеботарю, о чем информирует replyua.net, ссылаясь на сообщение ведомства в «Фейсбуке».

В сообщении САП отмечается: «6 ноября 2017 года САП обжаловала в Апелляционном уде Киева постановления следственных судей Соломенского районного суда Киева, которые были приняты фемидой 1 ноября 2017-го в уголовном деле так называемом «деле рюкзаков». Принятыми судом постановлениями подозреваемым была избрана мера пресечения в виде личных обязательств».

В соответствии с мнением специализированной прокуратуры, избранные меры пресечения слишком мягкие и «не соответствуют тяжести уголовного правонарушения и рискам во время досудебного следствия». При этом в САП подчеркнули, что будут настоятельно требовать выполнения своей точки зрения, изложенной в суде первой инстанции. Другими словами, прокуроры будут требовать ареста подозреваемых с правом внесения залога.
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