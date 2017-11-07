Сегодня депутаты Рады рассмотрят постановление об увольнении Авакова

Как информирует replyua.net, согласно обнародованному порядку, парламент в первую очередь намерен рассмотреть вопрос включения в повестку дня сессии проекта закона №7258, в соответствии с которым предлагается предусмотреть в государственном бюджете на 2017 год 7,6 миллиарда гривен дополнительно. Эти средства необходимы для предоставления населению субсидий. Также согласно с документом предлагается увеличить финансирование Министерства внутренних дел Украины на 1,7 миллиарда гривен.
Кроме того, на повестке дня во втором чтении стоит проект закона №6565. Согласно с документом, предлагается разрешить Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания выдавать временные разрешения на вещание на территориях с особым режимом вещания. Помимо прочего сегодня депутаты Рады планируют рассмотреть вопрос противодействия торговле людьми, а в соответствии с проектом закона №6243 могут ввести уголовную ответственность за похищение человека с целью принудительного бракосочетания.