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Садовой рассказал, кто устроил облаву на призывников во Львове

Садовой рассказал, кто устроил облаву на призывников во Львове
Инициаторами облавы на призывников, произошедшей в одном из львовских ночных клубов, могут быть Областная государственная администрация, Министерство обороны и Министерство внутренних дел. Как передает replyua.net, такое заявление в интервью журналистам одного из интернет-изданий озвучил городской глава Львова Андрей Садовой. По его словам, никто не согласовал такие вещи с городской властью, и в самом Львове никто ничего не знал. «Я, в действительности, удивляюсь, когда сегодня звучат комментарии, что все отгораживаются от этого события. Люди добрые, но кто-то же давал такие команды? Прошу прощения, военкомат сам не пошел же на такое», — сказал он.

Также мэр Львова уверен в необходимости провести журналистское расследование, чтобы выяснить, кто организовал рейд.

«У нас вообще нет никакого влияния на министерство обороны, министерство внутренних дел и на областную государственную администрацию, которая в соответствии с нормами действующего законодательства осуществляет координацию на территории области», — сообщил Садовой. Напомним, что в ночь на четвертое ноября полицейские во Львове провели рейд с целью выявить тех, кто уклоняется от призыва.
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