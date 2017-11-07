Садовой рассказал, кто устроил облаву на призывников во Львове

Инициаторами облавы на призывников, произошедшей в одном из львовских ночных клубов, могут быть Областная государственная администрация, Министерство обороны и Министерство внутренних дел. Как передает replyua.net, такое заявление в интервью журналистам одного из интернет-изданий озвучил городской глава Львова Андрей Садовой. По его словам, никто не согласовал такие вещи с городской властью, и в самом Львове никто ничего не знал. «Я, в действительности, удивляюсь, когда сегодня звучат комментарии, что все отгораживаются от этого события. Люди добрые, но кто-то же давал такие команды? Прошу прощения, военкомат сам не пошел же на такое», — сказал он.
Также мэр Львова уверен в необходимости провести журналистское расследование, чтобы выяснить, кто организовал рейд.
«У нас вообще нет никакого влияния на министерство обороны, министерство внутренних дел и на областную государственную администрацию, которая в соответствии с нормами действующего законодательства осуществляет координацию на территории области», — сообщил Садовой. Напомним, что в ночь на четвертое ноября полицейские во Львове провели рейд с целью выявить тех, кто уклоняется от призыва.