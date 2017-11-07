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За ночь в Одессе сгорело почти 20 автомобилей

За ночь в Одессе сгорело почти 20 автомобилей
Сразу в трех районах города Одессы в ночь с шестого на седьмое ноября возникли пожары, в результате которых огнем было повреждено девятнадцать автомобилей, передает replyua.net со ссылкой на «7 телеканал». Согласно имеющимся сведениям, примерно в три часа ночи на территории, расположенной возле жилого массива «Радужный», в двух разных местах произошло возгорание припаркованных на специальной стоянке автомобилей. Расстояние между двумя пожарами составляло примерно 150 метров. В итоге полностью сгорели пять машин, еще частично огонь повредил четыре автомобиля.

Спустя некоторое время происшествие имело место в центрально части города на улице Базарной. Здесь в огне пострадали еще пять автомобилей.

В последний раз возгорание произошло на улице Рекордной примерно в пять часов утра, и есть все основания говорить о поджоге, поскольку на месте пожара были обнаружены остатки пластиковой бутылки, провода и батареек на капоте одного из сгоревших автомобилей. В целом, в результате пожара пострадали пять машин. Представители Государственной службы с чрезвычайных ситуаций работают на месте.
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