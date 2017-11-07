В Минсоцполитики назвали количество переселенцев

По информации пресс-службы Министерства социальной политики Украины, по состоянию на вчера, 6 ноября, количество зарегистрированных переселенцев составляет более полутора миллиона, передает replyua.net. «Как сообщили в структурных подразделениях социальной защиты населения областных и Киевской городской государственной администрации, учтено 1 521 702 переселенца или 1 239 718 семей из Донбасса и Крыма», – заявили в ведомстве. Более того, добавили в Министерстве, со стороны государства вынужденным переселенцам была предоставлена финансовая помощь на сумму более 2, миллиона гривен.
В прошлом месяце постпред Украины в ООН Владимир Ельченко сообщил, что не менее 1,6 миллиона украинских граждан стали вынужденными переселенцами с 2014 года, более 3,8 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи в результате агрессии и оккупации России.
Российская Федерация после непризнанного мировым сообществом референдума 16 марта 2014 года аннексировала Крым и Севастополь. В том же году в апреле на Донбассе начались военные действия между представителями ВСУ и подконтрольными России боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.