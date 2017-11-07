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Сегодня в ВР рассмотрят вопрос увольнения Авакова

Сегодня в ВР рассмотрят вопрос увольнения Авакова
На заседании сегодня, седьмого ноября, депутаты украинского парламента рассмотрят два проекта закона об изменениях в избирательное законодательство, а также проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Как передает replyua.net, соответствующая информация размещена на официальном сайте Верховной Рады.

Так, парламентарии в первом чтении рассмотрят два законопроекта №3112 и №3112-1 об избирательном кодексе, законопроект №4843 об изменениях в закон о местных выборах. Депутаты также в повестке дня попытаются внести изменения в бюджет на 2017 год – проект закона №7258, а также проект постановления №5041, который народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Каплин зарегистрировал еще в 2016 году, об увольнении Авакова. Кроме того, Верховная Рада во втором чтении планирует рассмотреть ряд вопросов о поддержке кинематографии, блок о противодействии торговле людьми, несколько проектов решений о переименовании населенных пунктов.

Сергей Каплин первого ноября зарегистрировал проект постановления №7252, в котором предложил депутатам обратиться к Кабинету Министров с требованием отстранить Авакова от выполнения обязанностей на период расследования НАБУ дела о закупке МВД рюкзаков для Национальной гвардии.
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