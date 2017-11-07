Не война, а толерантность: В школе в Днепропетровской области в школе повесили «сепаратистский стенд»

В Днепропетровской области, в Магдалиновской средней школе, разгорелся скандал, причиной которого стал стенд о Росси, висевший в одном из классов. Как передает replyua.net, соответствующая информация размешена на Facebook военнослужащего Анатолия Штефана. По его словам, на стенде демонстрируются основные различия между украинским и русским языками, изображены столицы государств и несколько известных личностей. Помимо этого, на нем большими буквами написано «толерантность».
«Так вы говорите, что идет война и что Россия — агрессор? Помогите репостом директору и учителям школы понять, что у нас с Россией четвертый год война, а не толерантность…» — написал военный . Пользователи Интернета назвали этот стенд «сепаратистским» и раскритиковали администрацию школы.
Вместе с тем, директор Магдалиновской школы Татьяна Полякова пояснила, что это самое обычное учебное пособие, висевшее в кабинете русского языка, его в школе преподают в качестве иностранного в соответствии с образовательной программой, пишет «КП». Женщина также рассказала, что на стенде меняют, в зависимости от темы урока.