В Меджлисе назвали количество политзаключенных в аннексированном Крыму

В свою очередь Эмине Джапарова заявила: «Более пятидесяти символов сопротивления в аннексированном Крыму – это люди, которые находятся под судом или отбывают наказание за политическую активность. Очень важно информировать о таких делах и других случаях нарушений прав и свобод в Крыму». Она также добавила, что в настоящее время на Крымском полуострове сто детей остались без родительской поддержки, ведь они стали жертвами репрессий.
Ранее уже сообщалось, что после аннексии Российской Федерации Крымского полуострова, в Крыму значительно участились массовые обыски у независимых журналистов, членов Меджлиса, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, а также крымских мусульман, которых подозревают в связях с «Хизб ут-Тахрир», организацией, запрещенной в России.