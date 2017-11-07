В Меджлисе назвали количество политзаключенных в аннексированном Крыму

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На Крымском полуострове, который был аннексирован Российской Федерацией, насчитывается пятьдесят семь политзаключенных, о чем 6 ноября на пресс-конференции в Киеве заявил председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, пишет replyua.net со ссылкой на «Радио Свобода». В частности он подчеркнул, что после того, как Российская Федерация передала Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, осужденных в Крыму, Турции, оккупанты провели на полуострове новые задержания.В свою очередь Эмине Джапарова заявила: «Более пятидесяти символов сопротивления в аннексированном Крыму – это люди, которые находятся под судом или отбывают наказание за политическую активность. Очень важно информировать о таких делах и других случаях нарушений прав и свобод в Крыму». Она также добавила, что в настоящее время на Крымском полуострове сто детей остались без родительской поддержки, ведь они стали жертвами репрессий.Ранее уже сообщалось, что после аннексии Российской Федерации Крымского полуострова, в Крыму значительно участились массовые обыски у независимых журналистов, членов Меджлиса, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, а также крымских мусульман, которых подозревают в связях с «Хизб ут-Тахрир», организацией, запрещенной в России.