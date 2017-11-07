Скончалась старейшая жительница Украины

В селе Жадово, в Черниговской области, скончалась Кристина Нагорная, старейшая женщина Украины и одна из старейших женщин планеты. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила Алла Скорик, журналист ТСН.
Недавно Нагорной исполнилось 117 лет, и она занесена в Национальный реестр рекорд – несколько лет женщина удерживала звание старейшей жительницы Украины. «Если она, книга, будет, то бабушке Кристине там точно быть главной героиней. Я не смогла разгадать ее секрет. Я уже была очень близко, а бабушка забрала его с собой. Так, чтобы никому не достался. Насыщенная у бабушки была жизнь. Шутка разве - родиться в 1900! Царя пережила, 2 мировые войны, коммунистов, застала 5-го Президента уже независимой Украины! Трижды замужем, у нее более 100 лет трудового стажа», - написала журналистка.
Нужно отметить, что в течение последних месяцев Нагорная также претендовала на звание старейшей женщины Земли. Единственная дочь Нагорной умерла 17 лет назад, и недавно в интервью бабушка рассказывала, что пережила абсолютно всех близких. Внуки и правнуки с Нагорной в последнее время не общались.