Неприятно, но не совсем плохо: эксперт оценил предложение США по миротворцам на Донбассе

В интервью журналистам издания «Апостроф» Игар Тышкевич, являющийся аналитиком Украинского института будущего, заявил, что предложение официальному Киеву от спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера не вносить в ООН свою резолюцию о миротворческом контингенте на Донбассе, - это доказательство того, что Киев все еще несостоятелен, передает replyua.net.
«Получается так, что мы получаем советы о том, то нужно делать, от политиков третьего государства. Однако в нынешних условиях я не вижу никакой альтернатив. У Украины нет статуса регионального сверхгросударства, которая может сама вырабатывать политику, в особенности по конфликту на Донбассе. Несмотря на то, что это неприятно, но это правда. Если даже взять «нормандский формат», то в нем мы действуем не самостоятельно, а сотрудничестве с Германией и Францией», - отметил эксперт. Вместе с тем, сказал он, для Украины выше описанная ситуация не означает значительный проигрыш.
«Миротворческий мандат подписывают обе стороны конфликта. Известно, что одна из сторон – это Украина. Но кто же вторая сторона? Если сегодня вынести в ООН нашу резолюцию, второй стороной признают Захарченко и Плотницкий, с учетом категорической позиции России, что она не участник конфликта. При таком раскладе сил Захарченко и Плотницкий уже не террористы, а одна из сторон процесса», - комментирует Тышкевич.