Саакашвили: «Я получил месседж от Порошенко»

Украинский президент Петр Порошенко
через своих посредников озвучил требования главе партии «Рух правых сил» Михаилу Саакашвили. Как передает replyua.net
, такое заявление экс-президент Грузии озвучил в прямом эфире телеканала «NewsOne». По мнению политика, нынешняя власть в Украине очень волнуется. «Ко мне три дня назад пришел человек, с которым я хорошо знаком. Он разговаривал с одним из приближенных Петра Алексеевича, и он передал мне месcедж Петра Алексеевича... Ко мне есть два требования: первое – я должен атаковать Юлию Тимошенко, потому что Тимошенко ему не нравится... И еще одно: я не должен затрагивать коррупцию в оборонном секторе», - рассказал Саакашвили.
По его словам, он не принял озвученные условия, после чего ему «указали на судьбу грузинских граждан, которые без какого-либо следствия абсолютно беззаконно выслали в Грузию». «В течение всего этого времени Служба безопасности собирала по отношению ко мне компромат, который скоро сольют дружественным власти СМИ», – передал он угрозы «приближенного» Порошенко.
Напомним, что 26 июля, во время пребывания Саакашвили в США
, Государственная миграционная служба Украины заявила об издании Порошенко указа о лишении экс-губернатора Одесской области украинского гражданства.
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