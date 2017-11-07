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РФ по-прежнему главный партнер Украины в угольной промышленности

РФ по-прежнему главный партнер Украины в угольной промышленности
В период с января по октябрь текущего года, по сравнению с таким же периодом 2016 года, фактически в два раза увеличила объем импорта антрацита и каменного угля. Как передает replyua.net со ссылкой на УНИАН, соответствующую информацию распространили в Государственной фискальной службе. В том числе, подчеркивается, что в общей сложности Киев закупил уголь на сумму в 2,151 миллиарда долларов, однако больше половины импорта пришло из России – 55,7% или 1,2 миллиарда долларов.

Помимо этого, Украина осуществляла закупку угля у Соединенных Штатов Америки (25%, или 546,8 миллиона долларов), Австралии (5,4%, или 116,4 миллиона долларов) и других стран (289,8 миллиона долларов). Если говорить об экспорте угля из Украины, то на протяжении первых десяти месяцев 2017 года Украина продала его в Российскую Федерацию, Словакию, Турцию и ряд других стран.

Таким образом, дола северо-восточного соседа Украины является наибольшей – сюда было продано угля на 48,7 миллиона долларов. Второе место заняла западная соседка – 33 миллиона долларов, а за ней идет Турция (2,6 миллиона долларов) и другие страны (3,9 млн. долларов).
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