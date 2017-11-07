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Следком РФ откроет дело против Украины за якобы новые обстрелы населения из «Градов»

Следком РФ откроет дело против Украины за якобы новые обстрелы населения из «Градов»Уголовное производство за якобы «новые факты массированных артиллерийских обстрелов бойцами Вооруженных сил Украины гражданского населения Донецка с установок «Град» поручил открыть председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Радио Свобода».

В опубликованном 6 ноября сообщении Следственного комитета отмечается: «В результате этих действий Вооруженных сил Украины, которые совершили тяжкое военное преступление, пострадали несколько детей, один из которых погиб. Также под огнем оказались объекты гражданской инфраструктуры». Интересно, что ранее сами же террористы «ДНР» сообщали, что дети погибли никак не от «обстрела Донецка из РСЗО». Как известно, в так называемой «администрации» Петровского района Донецка обнародовали информацию о том, что дети подорвались 5 ноября на боеприпасе. Последствиями инцидента стала смерть одного из школьников, а еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Также стоит напомнить, что ранее, по информации пресс-центра штаба АТО, боевики самопровозглашенной «ДНР» выпустили почти 250 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град». Примечательно, что это произошло того же 5 ноября, когда погиб ребенок. Также стоит отметить, что по данным пресс-центра, сепаратисты обстреляли из «Градов» именно донецкое направление.
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