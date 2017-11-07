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Ващиковский: чиновнику из Украины запретят въезд в Польшу

Ващиковский: чиновнику из Украины запретят въезд в ПольшуВ отношении одного из чиновников Украины начата процедура запрета въезда на территорию Польши, о чем заявил руководитель Министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в эфире польского радио, пишет replyua.net. По его словам, причиной тому стали антипольские взгляды украинского чиновника. Также председатель внешнеполитического ведомства Польши отметил, что процедура запрета на въезд чиновника уже активирована.

В частности польский чиновник заявил: «Эта процедура в отношении одного лица уже запущена. Если получится завершить ее в ближайшее время, мы сразу же обнародуем его имя». Также руководитель министерства озвучил главные проблемы в отношениях между Украиной и Польшей, сказав, что это проблемы исторического характера, в сфере образования, а также возврата имущества, среди которого есть и церковное. Он отметил: «Нет, это не какая-то огромная проблема, которая касается миллиардов, однако когда костел превращают в концертный зал, который иногда по часам может арендовать ксендз, то это постыдная в XXI веке ситуация».

Напомним, ранее издание сообщало, что по словам Ващиковского Польша закрывает глаза и сжимала зубы, видя многие проблемы, но в результате в республике пришли к выводу, что Киев попросту использует Варшаву. Также он подчеркнул, что после своего визита во Львов, который состоялся с 4 по 5 ноября, у него нет никаких хороших новостей для Анджея Дуды.
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