Киев просто использует Варшаву, - МИД Польши

В частности глава МИД Польши заявил: «Ранее мы сжимали зубы, ведь учитывали военно-политическую доктрину, а также безопасность. Сохранение Украины является бесценным. Но мы увидели и признали, что нас просто используют. Власти Украины достаточно беззаботно смотрят на это и выходят из расчета, что мы будем, безусловно, поддерживать ее безопасность и независимость, стоять на ее стороне в конфликте с РФ и не требовать решения двусторонних проблем, будь они исторические или же в сфере образования».
При этом польский министр заявил, что «агрессия России против Украины не может быть отговоркой, чтобы не решать двусторонних проблем». По его словам, среди главных проблем, которые на сегодняшний день существуют между Украиной и Польшей – это вопросы истории, образования и возврата имущества, в частности и церковного. Ващиковский отметил, что после того, как он побывал с визитом во Львове, у него есть желание встретится с польским лидером Анджеем Дудой, но у него нет хороших новостей.