Одесская Барби снялась в зарубежном хоррор-фильме

Валерия Лукьянова, которая больше знаменита, как одесская живая кукла Барби, снялась в американском хорроре «Кукла». По сценарию, русская эскорт-модель Наташа, обязана своей бесподобной внешностью сумасшедшему ученому. Доктор оживил красивую куклу в секретной лаборатории, а дальше начинается все самое интересное. Ее секрет разгадали двое друзей, которые заказали себе эскорт услугу. Об этом сообщает replyua.net.
Фильм-хоррор «Кукла» снят американским режиссером Сюзанной О’Брайен. Кто бы еще, как не живая одесская кукла Барби, мог сыграть роль куклы-убийцы с идеальной внешностью? Лукьянова покорила не только украинцев, даже за рубежом о ней много кто знает. Вот и пригодилась девушке ее красивый образ. Теперь, после выхода фильма в прокат, она может стать отличной голливудской звездой. А премьера фильма состоится в Америке уже 8.11.2017.
Валерия прославилась благодаря своей идеальной кукольной внешности. Чтобы поддерживать образ Барби, девушка носит специальные линзы, которые визуально увеличивают глаза. Так же, каждый день она тратит по несколько часов на специальный макияж, который сама придумала, чтобы визуально еще больше выглядеть как популярная кукла Барби.