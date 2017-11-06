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Диетолог: от картофеля не полнеют, а худеют

Диетолог: от картофеля не полнеют, а худеют
Как сообщает replyua.net, на данный момент существует большое множество различных диет и расписанного рациона ПП (правильное питание). Кроме роста количества рецептов для похудения растут и различные мифы о запретах тех или иных продуктов, которые якобы вредят красивой фигуре.

Одним из таких мифов является и вред картошки для людей желающих похудеть. На самом деле все с точностью до наоборот. Картошка очень полезный овощ, который богат на витамины, в том числе и витамин C, а еще она содержит важные для организма сложные углеводы. Также неправдой является миф, что нельзя кушать картофель с мясом. Говорят, что употреблять одновременно белковую пищу и углеводную вредно, что организм не справляется с нагрузкой. Но на самом деле это не так. Наоборот, пища должна быть разнообразной, это позволяет доставлять с ней в организм достаточное количество всех необходимых микроэлементов.

А насчет калорийности блюд из картофеля можно сказать так: важно как вы готовите еду. Понятно, что жареный картофель с салом и большим количеством масла не поможет похудеть, и даже более того – такая пища не даст организму никаких положительных энергетических запасов. А вареная или печеная картошка в 100 г готового блюда имеет всего 76 калорий. Так что, не стоит верить каждому мифу.
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