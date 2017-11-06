Этот овощ растет у каждого на грядке, но мало кто знает, что его называют убийцей раковых клеток

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Канадские ученые провели исследования касающиеся лука и его свойств относительно человеческого иммунитета. Ученые выяснили, что свежий красный лук наиболее полезный среди других разновидностей лука, если вы хотите защитить себя от онкологических заболеваний.По словам специалистов именно красные сорта лука способны защитить человека от возникновения рака. Это связано с тем, что антоцианы, которые окрашивают лук в красный цвет, являются соединениями легко растворяющимися в соке растений. А человеческий организм не в состоянии продуцировать данные вещества, то есть может получать их только из вне. Антоцианы – это не что иное, как антиоксиданты, при этом очень мощные. А в красном луке их столько, что лук становится самым настоящим «убийцей» раковых клеток.Так же ученые утверждают, что квертицин, содержащийся в том же красном луке, способен «избавлять» человеческий организм от старых клеток, которые утратили способность к дальнейшему делению. В исследовании канадские ученые использовали этот флаваноид, кверцетин, из пяти разных сортов лука, но вытяжка из красного лука показала наилучшие результаты.