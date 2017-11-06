Врачи назвали 4 типа варенья, которые больше всего укрепляют иммунитет

Разновидностей варенья много, но не все обладают наиболее полезными характеристиками для укрепления иммунитета. Эксперты провели ряд исследований и сошлись на мнении, что четыре вкуса варенья наиболее полезны. Об этом сообщает replyua.net.
И так, первое варенье – это варенье из облепихи, ведь оно содержит большое количество витамина С, который так нам необходим зимой. А так же в облепихе много фитонцидов, которые чудесно борются с микробами. Второе место занимает варенье из рябины, ведь она хорошо укрепляет иммунитет и отлично снимает стресс и напряжение. Третье место остается за вареньем из слив, поскольку сливы богаты на витамин Р, который в организм поступать может только из вне. Так же это варенье способствует укреплению стенок сосудов. На четвертое место врачи поставили клюквенное варенье. Клюква, как известно, снижает холестерин и давление в крови, а так же оно полезно людям, страдающим от болезней сердца.
А чтобы в вашем варенье сохранилось как можно больше полезного, его стоит варить в несколько заходов. Так, вы варите его сначала 5-7 минут после закипания, затем выключаете и оставляете варенье на несколько часов. После, опять начинаете варить, повторяю эти нехитрые манипуляции, пока варенье не будет полностью готово.