Умеров рассказал о том, что поможет вернуть Крым Украине

В своем заявлении Умеров сказал: «Право на самоопределение – это неотъемлемое право любого народа. В Крыму должна быть крымскотатарская автономия, и это как минимум». В это же время он подчеркнул, что требования автономии не означают отделение от Украины. При этом замглавы Меджлиса подчеркнул, что статус татар, коренных жителей Крыма, как крымского и украинского народа, присвоен постановлением, которое не является законодательным актом. Поэтому, по словам Ильми Умерова, «необходимо принять закон о статусе крымскотатарского народа как коренного народа Украинского государства». Если это будет сделано, то Украина получит дополнительные аргументы в борьбе за возвращение аннексированного Российской Федерацией полуострова.
Напомним, ранее сегодня уже сообщалось, что один из депутатов Государственной думы России, пособник боевиков Донбасса Константин Затулин выступил с требованием немедленной отмены документов 1954 года, согласно с которыми Крымский полуостров был передан Украине.