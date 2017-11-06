В Госдуме требуют отменить документы 1954-го о передаче Крыма Украине

Так, депутат Государственной думы РФ Затулин во время пленарного заседания «Форума друзей Крыма» заявил: «Законодательная власть в государстве обязательно должна принять решение об отмене актов в 1954 году, так как мы уже устали слышать, что в 2014-м мы отобрали у кого-то землю и море».
Насколько известно, 16 марта 2014 года на территории Крыма, захваченной войсками России, был проведен не признанный по настоящее время Украиной и мировым сообществом референдум о статусе Крымского полуострова. По псевдорезультатам такого «голосования» Российская Федерация включила часть украинской земли в свой состав. А спустя всего два дня, 18 марта 2014-го, президент России Владимир Путин заявил об аннексии Крыма российской стороной, назвав это «присоединением».