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В ГПУ озвучили причины, повлиявшие на решение суда по Колмогорову

В ГПУ озвучили причины, повлиявшие на решение суда по КолмогоровуВо время брифинга начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Виталий Панченко сообщил, что на решение Высшего специального суда по делу пограничника Сергея Колмогорова могли оказать влияние активное участие защиты пограничника, а также отдельные проявления общественного мнения, целью которых было «убеждение суда в определенной позиции».

Как информирует replyua.net, по словам прокурора, государственное обвинение в судебных заседаниях, которые ожидают Колмогорова в будущем, дополнительно сделает анализ и обратит внимание судей на те доказательства, которые публичное обвинения считало достаточным для квалификации поступков Колмогорова. В это же время Панченко рассказал, что общественное мнение также могло повлиять на сегодняшнее решение суда.

Он подчеркнул: «На решение суда сегодня имело влияние активное участие защиты обвиняемого в части доказывания своей позиции, а также массовое участие общества в части проявления своей позиции». Как ранее сегодня уже сообщалось, в своем микроблоге в «Твиттере» Петр Порошенко сказал, что поддерживает решение суда об освобождении из-под стражи пограничника Колмогорова и передаче его дела на повторный пересмотр.
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