Волкер озвучил два варианта действий РФ на Донбассе

В частности Волкер заявил: «Российская Федерация имеет два варианта действий на Донбассе. Если у них есть желание создать замороженный конфликт, к примеру, как в Абхазии, Приднестровье или Южной Осетии, то это будет очень дорого им стоить. Но, если они захотят, они сделают это, несмотря на огромные расходы».
В это же время спецпредставитель США озвучил и альтернативный вариант. Волкер подчеркнул: «Альтернатива – это когда российские войска будут выведены из Украины, а власти Российской Федерации будут всячески идти на встречу в вопросе размещения миротворцев ООН, принесет мир и позволит продвигаться в реализации минского процесса. Это и будет второй сценарий». В это же время Волкер абсолютно исключил возможность превращения ситуации в длительный конфликт. Он добавил: «Международное сообщество не желает видеть ситуацию, аналогичную с Кипром. Я точно не могу сказать, сколько времени на Кипре уже присутствуют миротворцы. Но я не думаю, что Украина хочет этого же».