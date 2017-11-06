Стало известно о скандале на оккупированном Донбассе из-за преступников

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, пророссийские террористы со всей тщетностью намереваются найти способ для восполнения потери в живой силе, сообщает replyua.net. В том числе, согласно информации ведомства, по результатам так называемого «осеннего призыва» на неподконтрольной Киеву территории Луганской и Донецкой областей российское командование выдало приказ о выдаче специального распоряжения об отмене уголовной ответственности за самовольное оставление мест службы лицами, которые на добровольной основе вернутся в свои подразделения. «При этом, большая часть главарей уже отказались получать пополнение из состава указанного контингента», – подчеркнули в разведке.
Стоит напомнить, что в частях и подразделениях непризнанной «ДНР» продолжается обострение проблемы дезертирства боевиков.
В течение минувших выходных на оккупированных территориях Донбасса отмечалось перемещение сил и средств боевиков. В том числе, от населенного пункта Кадиевка (быв. Стаханов) к населенному пункту Сентяновка (быв. Фрунзе) был переброшен мобильный пункт управления оперативно-тактического звена оккупантов.