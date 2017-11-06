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У комітеті ВР не вдалося розглянути поправки до закону про реінтеграцію Донбасу

У комітеті ВР не вдалося розглянути поправки до закону про реінтеграцію Донбасу
Члени парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони вирішили перенести на середу, восьме листопада, розгляд закону про «реінтеграцію Донбасу», про що інформує replyua.net. Відповідну заяву оприлюднив представник «Народного фронту» Сергій Пашинський, який є головою згаданого комітету. Парламентар, зокрема, зауважив, що провину у зриві засідання комітету сьогодні стали народні депутати від фракції «Самопоміч», оскільки вони не прийшли на засідання і на комітеті був відсутній кворум.

«Сьогодні Олег Березюк звинуватив всіх нас намірах таємно провести збори комітету, і зрештою жоден представник «Самопомочі» не прийшов на комітет. Наступна спроба засідання буде зроблена у середу, о 15:00», - сказав Пашинський.

Варто нагадати, 3 листопада члени комітету повідомили, що народні депутати подали 653 поправки до проекту закону Петра Порошенка про реінтеграцію Донбасу №7163. 6 жовтня парламентарі підтримали в першому читанні президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу. Як заявив спікер ВР Андрій Парубій, до документу вже було внесено одну поправку – забрали згадку про Мінські домовленості. Крім того, за його словами, до другого читання президент Петро Порошенко обіцяв, що поширить дію законопроекту і на Крим.
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