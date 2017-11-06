У парламенті Великобританії обговорять Голодомор

Завтра, сьомого листопада, у вищому законодавчому органі Великобританії щодо Голодомору в Україні. Як передає replyua.net, відповідна інформація вже опублікована на офіційному порталі британського парламенту. Зазначається, що початок дебатів заплановано на 14:30 за місцевим часом, вони будуть тривати півтори години. За ними можна буде спостерігати у режимі реального часу.
Ініціатором проведення подібного обговорення став депутат від Консервативної партії Паулін Лейте. Дебати проводяться для того, щоб на офіційному рівні визнати цей епізод історії України як геноцид. Як зазначається на сайті британського парламенту, низка європейських країн і Сенат Австралії заявили про визнання Голодомору геноцидом українського народу, а Європарламент у 2008 році визнав Голодомор злочином проти людяності. Разом з тим, Росія заперечує, що дії влади СРСР були спрямовані проти конкретної нації і заперечує акт геноциду.
Як відомо, сенат штату Вашингтон підтримав про вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 рр. в кінці весни поточного року. Разом з цим, ізраїльський парламент, скоріше за все, не прийме декларативне рішення щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу.