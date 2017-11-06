В Україні стало більше на один неплатоспроможний банк

Сьогодні, шостого листопада, у Національному банку України прийняли рішення про визнання банку «Богуслав» неплатоспроможним, передає replyua.net з посиланням на прес-службу регулятора. Зазначається, що за результатами аналізу фінансової установи регулятор затвердив необхідну суму докапіталізації. Крім того, у Нацбанку наголосили, що банк затвердив план реструктуризації, а для цього було потрібно виконати ряд вимог. У тому числі, власникам банку потрібно було погасити непрацюючі активи та сприяти збільшенню обсягів забезпечення по кредитах, чого не зробили з серпня по жовтень.
У зв’язку з тим, що станом на 1 листопада банк так і не виконав вимоги для докапіталізації, його було віднесено до категорії неплатоспроможних.
«За інформацією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за станом на 1 жовтня поточного року, 96% (5.6 тисяч чоловік) всіх вкладників ПАТ «Банк Богуслав» отримають свої вклади в повному обсязі, тому що їх розмір не перевищує гарантовану Фондом суму в 200 тисяч гривень» , - наголосили в прес-службі регулятора та додали, що клієнти з великими вкладами отримають тільки гарантовану суму.