Сотрудница НАБУ получила квартиру за 1,3 млн. гривен в подарок

В том числе, в соответствии с данными декларации, квартиру стоимостью 1 миллион 348 тысяч и 497 гривен Терпелюк получила в подарок от своего супруга. В соответствии с информацией «Слово и дело», в декларации за 2016 год Терпелюк указала, что ее муж заработал за год немного больше, чем 673 тысячи гривен. Она же имела 21 тысячу долларов Соединенных Штатов Америки.
Помимо того, в минувшем году сотрудница НАБУ задекларировала квартиры в Авдеевке, что в Донецкой области, а также столице Украины Киеве. Помимо недвижимости супруги имеют в своей собственности три автомобиля иностранного производства.