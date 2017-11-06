Порошенко приветствует решение суда по делу Колмогорова

В своем сообщении, оставленном в соцсети, Порошенко отметил, что как Верховный Главнокомандующий он постоянно переживал и продолжает переживать за судьбу пограничника Колмогорова. В частности, президент Украины написал: «Хорошо, что суд принял решение о пересмотре дела Колмогорова с учетом всех его сложных обстоятельств. Война в Украине – это суровое время, и не мы начали ее, и нам болит каждая потеря. Время от времени и сама Родина должна принимать под защиту своих защитников».
Напомним, ранее сегодня стало известно, что коллегия судей Высшего специального суда по рассмотрению уголовных гражданских дел удовлетворил ходатайство защиты пограничника Сергея Колмогорова и отправила его дело на новое судебное расследование в суд Мариуполя Приморского района.