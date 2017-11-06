В Харьковской области задержан российский наемник «ЛНР», - СБУ

Так, в сообщении говорится: «Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с полицией и Государственной пограничной службой Украины под процессуальным руководством прокуратуры задержали в Харьковской области боевика самопровозглашенной «Луганской народной республики».
Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что житель города Харькова, которому исполнилось 27 лет, с ноября 2014 года по май месяц 2015-го находился в рядах НВФ «Триумф». Также отмечается, что он лично принимал участие в составе бандитского формирования боевиков в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции на территории Луганской области. Также сообщается, что террорист был задержан при попытке пересечения госграницы Украины вне пункта пропуска на территории Харьковского района.