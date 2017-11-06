У центрі Києва напали на дипломата зі США

За даними інтернет-видання «Обозреватель», 5 листопада вночі на Майдані Незалежності у Києві група невідомих скоїла напад на Омара Карденті, який є другим секретарем американського посольства в Україні, інформує replyua.net. У тому числі, чоловік пояснив, що напад трапився навпроти будівлі Національної музичної академії України імені Петра Ілліча Чайковського. Декілька чоловіків накинулися на Омара та вигукнули «Іноземці, забирайтеся геть!». До столичних правоохоронців з повідомленням про подію звернулися співробітники служби безпеки посольства. На даний час відомо, що сорокарічному дипломату вдалося уникнути серйозних травмувань.
Даний інцидент вже розслідують співробітники Шевченківського управління поліції Києва. Неофіційні дані свідчать про те, що є існує кілька причин нападу, у тому числі провокація з метою дестабілізації.
Згодом поліція надала офіційний коментар У тому числі, за словами начальника відділу Шевченківського управління поліції Iгора Падюка, 40-річний потерпілий розповів, що прямував вночі до закладу швидкого харчування і слухав плеєр. Піднявшись на поверхню пішохідного переходу, він побачив, що на зустріч йому йшов незнайомець, який, можливо, щось сказав. Іноземець почав діставати з вух навушники і отримав удар в обличчя.