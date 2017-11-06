Через заборгованість «ЛНР» залишиться без водопостачання

Від електропостачання сьогодні, шостого листопада, буде відключена Петровська насосна станція Попаснянського водоканалу, завдяки якій водопостачанням забезпечені мешканці окупованих територій Луганської області. Про це інформує replyua.net з посиланням на дані прес-служби ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання». Підставою для відключення води на окупованій території, у тому числі, у Луганську, де проживає півмільйона осіб, стане заборгованість водоканалу. Загальна сума заборгованості підприємства складає в межах 157 мільйонів гривень і ця сума надалі лише зростає
«У той же самий час, борг сформувався як раз за рахунок боргів самопроголошеної «ЛНР», тому що 90% води, яку добуває водоканал, поставляється на неконтрольовану територію», - пояснюють в компанії. Генеральний директор ЛЕО Володимир розповів, що минулого року Попаснянському водоканалу нарахували в межах 88 мільйонів гривень за електрику, проте підприємство виплатило лише близько 46 мільйонів.
Зазначимо, що другого листопада співробітники здійснили затримання диверсанта «ДНР», який намагався підірвати одну з підстанцій, необхідної для роботи залізниці в Донецькій області.