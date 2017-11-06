ЧП в Киеве: на Майдане Независимости избили иностранного дипломата

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Столичная полиция в своем «Фейсбуке» сообщает, что в Киеве на Майдане Независимости был избит сотрудник одного из дипломатических ведомств. При этом, как пишет replyua.net, сообщается, что инцидент произошел в ночь с 3 на 4 ноября 2017 года.Так, в сообщении говорится, что в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение от службы безопасности одного из посольств. Сотрудникам правоохранительных органов сообщили, что их сотрудника избили неизвестные. Причем произошло это в самом центре города – на центральной площади Киева. В сообщении говорится: «Сорокалетний пострадавший рассказал, что направлялся в заведение быстрого питания и слушал плеер. В момент, когда он поднялся с пешеходного перехода, навстречу ему шел незнакомый человек, который, вероятно, что-то и сказал. Иностранец начал доставать из ушей наушники и тут же получил удар в лицо».Все сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований в соответствии со статьей об умышленном нанесении легких телесных повреждений. Полицейские в рамках уголовного дела устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, просматривают записи с камер видеонаблюдения в центре города, а также разыскивают злоумышленника и свидетелей инцидента.