Вятрович ответил на критику и оскорбление со стороны Польши

Как информирует replyua.net, комментируя заявление заместителя министра культуры Польши Ярослава Селлина, в котором он назвал Вятровича «безответственным человеком с навязчивыми антипольскими идеями», а УИНП – «неправительственной организацией», председатель Украинского Института Национальной памяти написал: «Впечатляющая «компетентность» партнеров из Польши – залог успешного сотрудничества с ними. Замминистра культуры Польши имеет убеждение, что УИНП…общественная организация».
Ранее сегодня уже сообщалось, что заместитель председателя Министерства культуры Польши Ярослав Селлин заявил что, по его мнению, Киев доверил вести исторические переговоры Институту национальной памяти – «неправительственной организации», во главе которой стоит «безответственное лицо с навязчивыми антипольскими идеями».