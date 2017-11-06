В Украину поступили первые 26 габаритно-весовых комплексов для стражи автодорог, - Омелян

Согласно со словами чиновника, поступила первая партия из 78 комплексов, которые наша страна приобрела на деньги, переданные Европейской Комиссией. В частности глава Мининфраструктуры заявил: «До конца текущего года должны поступить остальные машины. Причем это универсальные лаборатории, которые фактически могут осуществлять весь комплекс контрольно-разрешительных функций транспортной инспекции и со следующего года они будут оборудованы системой видеонаблюдения и связи с центральными серверами Министерства инфраструктуры. В странах ЕС таких немного!».
Он отметил, что весовой контроль автотранспорта является необходимым условием бережного обращения с автомобильными дорогами в нашей стране. Министр отметил: «Смысл ремонтировать автомобильные дороги в нашей стране за большие государственные средства есть, но только при том условии, что эти дороги будут использоваться бережно и правильно. Если по уже отремонтированной дороге едет грузовая машина весом 60, 80 а бывало такое, что и 100 тонн, а за ним еще с десяток таких же, то за считанные недели дорога превращается в колею, потом она вся в трещинах, а через полгода она уже разбита. Больше такого не будет».