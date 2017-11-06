Дело против Штепы могут начать слушать «с ноля» уже в 5 раз, - СМИ

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На 15 ноября текущего года запланировано следующее заседание по уголовному делу против бывшего мэра Славянска Нели Штепы, о чем пишет replyua.net, со ссылкой на «Интерфакс-Украина».Как сообщили изданию в пресс-службе прокуратуры Харьковской области в понедельник, 6 ноября, уголовное дело в отношении бывшего горе-мэра Славянска Нели Штепы могут начать слушать заново, причем это будет повторяться уже пятый раз. Председательствующий судья по делу экс-мэра ушла в декретные каникулы.В соответствии с предоставленной пресс-службой информацией, вопрос о продолжении слушания дела или направления его на рассмотрение с самого начала будет решен на следующем заседании суда, которое запланировано на 15 ноября. Источник сообщил: «После того, как каждая из сторон озвучит свою позицию, будет принято решение». Насколько известно, Нелю Штепу арестовали 13 июля 2014 года по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украинского государства, а также в предоставлении определенной помощи сепаратистам.