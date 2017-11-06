Дипломат: американцы хотят посадить на стол переговоров украинцев и россиян

Как передает replyua.net, США предложили Украине не вносить конкурирующую резолюцию по миротворческой миссии ООН в Донбассе, а договориться с Россией. Такое заявление сделал представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Директор института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий прокомментировал заявление американского дипломата в эфире «Громадського радио».
По его мнению, на самом деле между Штатами и Россией существует прямой дипломатический канал, и лидеры этих стран надеются каким-то образом уладить на уровне персональных связей как украинский вопрос, так и ряд других. В частности, планируется встреча Трампа и Путина на саммите Тихоокеанского экономического сотрудничества. И Трамп, и Путин имеют свои задачи, чтобы эти встречи на высшем уровне закончились с пользой и для одного, и для другого. «Здесь можно вспомнить известную сентенцию Аль Капоне о том, что, если твои друзья стимулируют тебя к переговорам с врагами, то предатели обо всем договорились. Однако я не хочу здесь проводить аналогию с этой ситуацией, и надеюсь, что идет тонкая дипломатическая игра», – отметил Лесничий.
Он отметил, что все время американцы пытаются найти общие позиции Украины и России. Волкер сам подчеркнул, что россияне согласились на идею миротворцев, но идея разместить миротворцев на линии соприкосновения, как того хочет Россия, неприемлема для Украины, и Волкер об этом знает. Поэтому это заявление надо понимать так, что американцы просят Украину и Россию сесть за один стол и попытаться найти общие точки соприкосновения по вопросу размещения миротворческой миссии: участники, линия расположения, территория охвата, состав, компетенция и тому подобное.