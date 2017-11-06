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Смертельное ДТП во Львовской области

Смертельное ДТП во Львовской области
Ночью с 5 на 6 ноября во Львовской области произошло смертельное ДТП, в котором два человека погибло на месте. Машина была полна людей, кроме двух жертв, еще 5 человек получили травмы. Об этом сообщает replyua.net.

ДТП произошло в селе Сторона, водитель автомобиля OPEL не смог справиться с управлением и попал в кювет. От резкого удара сам водитель (парень 23-х лет) и пассажир (парень 21-го года) умерли на месте от полученных тяжелых травм, не совместимых с жизнью. Остальные пассажиры смертоносного авто были госпитализированы с различными телесными травмами. Все парни являются жителями села Сторона, 5-м выжившим от 16 до 20 лет. По данному происшествию открыто уголовное дело. Все факты и обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками полиции.

Очень жаль, что такие случаи по Украине все чаще пестрят на страницах газет и журналов. Этому виной может быть вождение в нетрезвом состоянии, поездка на неисправном авто и т. д. Водители часто, сами зная о проблемах с автомобилем, рискуют своей жизнью и жизнью окружающих. Все, что нужно украинцам – это уважать существующие правила, которые категорически нельзя нарушать. ДТП случаются по ошибке самих водителей, а пострадать при этом могут случайные прохожие.
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