Политолог: теперь отставка Ващиковского – это только вопрос времени

Как передает replyua.net, антиукраинских выпады польского МИД не останутся без реакции, в первую очередь, в самой Польше. В стране уже проанонсировано кадровые изменения в правительстве. Все польские эксперты согласны, что кандидат на вылет №1 – это министр иностранных дел Ващиковский, ответственный за потерю позиций страны в ЕС, конфликты с Берлином и Брюсселем, маргинализацию Польши на международной арене и действия, которые диссонируют с позицией президента и премьера. Такое мнение в эфире одного из телеканалов отметил украинский политолог Тарас Черновил.
По его словам, главный польский дипломат, не только не предпринял попыток для спасения своей карьеры, но и затеял гигантский конфликт с Украиной. Казалось, бы стало очевидным, что теперь его отставка затруднена политическим подтекстом, мол, это «уступка украинским фашистам и расправа над принципиальным патриотом» и он может прямо шантажировать самого президента. Но Ващиковский сделал колоссальную ошибку – он реально подставил президента, фактически дискредитировав его будущий официальный визит в Киев, а такого уже не прощают.
Тарас Черновил отмечает, поэтому вопрос отставки Ващиковского таки будет решен. Поэтому здесь прежде всего дело даже не в борьбе каких-то польских внутренних сил и политических течений. Это простая авантюра чиновника, хватающегося руками и ногами за свою должность. Политолог отметил, что в настоящее польской политике от правящей партии «ПиС» действительно много иррационального, но уж не настолько.