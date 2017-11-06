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Политолог: Украина на пороге новой реформы, которую больше всего ждет мелкий бизнес

Политолог: Украина на пороге новой реформы, которую больше всего ждет мелкий бизнес
Никто не ставит под сомнение всеобщее понимание того, что развитие мелкого и среднего бизнеса – это важная составляющая в целом развития украинской экономики. Сегодня предпринимательство обеспечивает 15% ВВП Украины. В то время, как по данным ООН, в большинстве стран данный показатель составляет от 30 до 60%. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из украинских телеканалов отметила украинский политолог Олеся Яхно-Белковская.

Она напомнила, что президент Петр Порошенко в послании к Верховной Раде 7 сентября акцентировал внимание на том, что средний бизнес больше всего пострадал за последние три года, он платит повышенные коммунальные тарифы, не имея права на субсидии и с этим нужно что-то делать. На Совете регионального развития премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что правительство предлагает законопроект об ограничении, унормировании проверок бизнеса, а также об ответственности правоохранителей за избыточное давление на предпринимателей. Такой закон, по мнению премьера, существенно уменьшить пространство для коррупционной деятельности. Закон будет предусматривать ответственность за безосновательные обыски у предпринимателей, а также – обязательную видеозапись осуществления следственных действий и определение четких сроков досудебного расследования и других процессуальных сроков.

На том же Совете и генпрокурор Юрий Луценко высказался о том, что необходимо покончить с ситуацией, когда все правоохранительные органы имеют возможность зайти, согласно действующего законодательства, фактически на любое предприятие. Генпрокурор отметил, что необходимо сформировать службу финансовых расследований и что сам бизнес заинтересован в таком законе. Политолог подчеркнула, что одна из важнейших реформ, которая предстоит, - это фискальная реформа. И здесь все традиционно: качество предложений, решений, во многом, будет зависеть от качества дискуссии – как между политиками и экспертами, так и непосредственно с обществом.
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