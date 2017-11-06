Vodafone снова повысил тарифы

Vodafone, оператор мобильной связи, с 7 ноября повышает тарифы в Украине. Как информирует replyua.net со ссылкой на сайт оператора, тарифный план Red S с завтрашнего дня подорожает на десять гривен, тарифный план Red M – на двадцать гривен.
Поставщик услуг также распространил сообщение о том, что будет увеличена стоимость звонков на номера других операторов сотовой связи. В частности, теперь одна минута разговора обойдется в 50 копеек в рамках пакетов (ранее было 25 копеек). Плата за месячный пакет услуг по тарифу Red M c завтрашнего дня подорожает до 110 гривен, по тарифу Red S – до 70 гривен.
Впрочем, оператор также заявил, что пакет минут на номера других украинских операторов сотовой связи планируется увеличить на 45-150 минут в зависимости от тарифного плана.